Россиянин истязал дочь и довел ее до психического расстройства В Кировской области будут судить мужчину за постоянное избиение жены и дочери

В Омутнинске правоохранительные органы возбудили уголовное дело против 36-летнего мужчины, которого обвиняют в систематическом нанесении побоев своей супруге и 16-летней дочери, сообщили в СУ СК России по Кировской области. Из-за этого у подростка появились психические расстройства.

По данным следствия, с мая по август 2025 года подозреваемый, находясь в собственном доме, систематически избивал членов своей семьи. Его действия привели к физическим, а также к психологическим и моральным страданиям дочери. В результате у девочки развилось психическое расстройство, и ей потребовалась медицинская помощь.

Мужчина обвиняется по статьям 117 УК РФ (истязание) и 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). В ближайшее время ему предстоит предстать перед судом.

