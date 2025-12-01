День матери
01 декабря 2025 в 18:37

Россиянин насмерть забил дочку сожительницы

В Донецке мужчина 50 раз ударил скалкой девочку, что привело к ее смерти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Донецке суд вынес приговор мужчине, приговорив его к пожизненному заключению за жестокое убийство восьмилетней девочки, передает Lenta.ru со ссылкой на прокуратуру региона. Он нанес дочке сожительницы более 50 ударов скалкой.

В сентябре 2023 между обвиняемым и девочкой произошел конфликт, в ходе которого он избил ее скалкой и выбивалкой для ковров. В результате пострадавшая получила несовместимыми с жизнью травмы. После случившегося мать девочки и сам обвиняемый обратились за медицинской помощью, но спасти ребенка не удалось.

В июне 2023 года мужчину арестовали за незаконное приобретение взрывных устройств. Эти устройства он хранил в хозяйственной постройке на своей территории.

Судебная инстанция признала его виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство») и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывных устройств»). Также мужчине назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее в Омске 24-летний мужчина жестоко избил трехлетнюю дочь своей сожительницы. Пока женщина была на работе, он беспричинно нанес девочке тяжкие телесные повреждения. Подозреваемого арестовали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас пострадавшая девочка находится в стационаре, а других детей из семьи изъяли.

Донецк
смерти
дети
избиения
