19 декабря 2025 в 14:56

Путин рассказал, когда решится проблема с водой в Донецке

Путин: водоснабжение Донецка решится после освобождения территории за Славянском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Водоснабжение Донецка будет окончательно решено, когда под контролем российских войск окажется территория за Славянском, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. Лидер отметил, что строительство водоводов — один из способов преодоления «водной блокады» города, передает корреспондент NEWS.ru.

Основной водозабор находится за Славянском, на территории, которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником. Она кардинально может быть решена, когда эта территория будет находиться под контролем наших Вооруженных Сил, — сказал президент России.

Путин пояснил, что одна из ключевых проблем — огромные потери воды в изношенных трубопроводах, которые раньше составляли 68%, а сейчас снизились до 50%. По его словам, рассматривается строительство новых водоводов, один из которых уже построен.

Глава государства сообщил, что у ВСУ практически не остается стратегических резервов. Президент выразил уверенность, что это должно побудить Киев к мирному урегулированию конфликта.

Владимир Путин
вода
Донецк
Славянск
