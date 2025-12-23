SHOT сообщил о новой атаке ВСУ на российский город SHOT: ПВО отражает атаку ВСУ на пригород Ростова-на-Дону

Telegram-канал SHOT сообщил, что в пригороде Ростова-на-Дону зафиксировали серию взрывов, предварительно, системы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отметил, что очевидцы слышали около пяти хлопков в городе Новочеркасске неподалеку от Ростова, в небе были видны вспышки. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Кроме того, там началось возгорание площадью 1–1,5 тыс. квадратных метров.

До этого военкор Юрий Котенок обратил внимание, что Вооруженные силы Украины временно приостановили атаки на российские регионы. По его мнению, это может сигнализировать о подготовке масштабного удара.

Также стало известно, что за 3,5 часа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Дроны атаковали четыре региона РФ. Больше всего беспилотников (23) было уничтожено над акваторией Черного моря.