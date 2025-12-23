Новый год-2026
23 декабря 2025 в 03:40

Названо новогоднее блюдо, ставшее идеальным приемом пищи

Биолог Лялина: бутерброд с красной икрой и маслом служит идеальным приемом пищи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бутерброд с красной икрой и маслом является полноценным приемом пищи, поскольку обладает высокой пищевой ценностью, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Тем не менее, по ее словам, данным блюдом не следует увлекаться из-за его высокой калорийности.

Традиционный бутерброд с икрой и маслом — идеальный полноценный прием пищи, где есть белок — икра, жиры — масло и углеводы — хлеб. Он сбалансирован по составу, но не является диетическим блюдом, как раз из-за масла и хлеба. Поэтому людям, имеющим лишний вес, стоит ограничить себя одним бутербродом, калорийность которого около 300 ккал. Если хочется еще — лучше заменить хлеб на отрубной или ржаной, убрать масло, а вместо него использовать творожный сыр, или просто съесть ложечку икры, но не больше двух-трех в сутки, — отметила Лялина.

Она предупредила, что чрезмерное употребление икры нежелательно из-за высокого содержания соли и консервантов, что может вызвать аллергическую реакцию, например, крапивницу, особенно у людей с дерматитом или астмой. Также, по словам биолога, тем, кто страдает заболеваниями поджелудочной железы или сердечно-сосудистой системы, следует ограничить потребление данного блюда.

Красная икра часто используется как продукт для кроветворения, но стандартную фабричную икру при анемии есть нельзя, поскольку она приготовлена при помощи формальдегида. Нужна либо замороженная, сделанная без консервантов, либо домашнего посола, и, конечно же, без масла. И помните, это продукт не для малышей. Рекомендуется давать икру детям с семи лет, в рамках нормы — один-два бутерброда, — заключила Лялина.

Ранее телеведущая Елена Малышева посоветовала использовать горячую воду и стакан для проверки подлинности красной икры. По ее словам, нужно просто опустить продукт на дно стакана и залить горячей водой. Врач предупредила, что если икринки побелеют, это верный признак натурального продукта.

