Малышева дала совет, как распознать поддельную красную икру

Чтобы определить поддельную красную икру, понадобится горячая вода и стакан, сообщила в эфире программы «Жить здорово!» терапевт, телеведущая Елена Малышева. По ее словам, нужно положить продукт на дно, залить водой и понаблюдать: побелевшие икринки — это признак натурального продукта.

Если все помутнеет, а икринки побелеют, то эта икра хорошая. А если они останутся оранжевыми, то эта икра плохая, — пояснила Малышева.

Ранее доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина заявила, что при покупке красной икры рекомендуется выбирать стеклянные банки. Дело в том, что материал не вступает в реакцию с продуктом и не передает ему посторонние запахи. Кроме того, такая упаковка, по словам эксперта, позволяет рассмотреть содержимое.

До этого президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев предупредил, что качество красной икры из-за неправильной заморозки может ухудшиться. В качестве альтернативы эксперт предложил покупать уже замороженную икру в магазинах, где она, как правило, хранится при соблюдении всех необходимых условий.