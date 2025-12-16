Новый год-2026
Бисквит, ананасы и сметанный крем! Повторяю легендарный торт «Киевский». Воздушное безе и хрустящие орехи — все вкусно, как раньше

Торт «Киевский» — не просто десерт, а настоящая кондитерская легенда советской эпохи, символ праздника и высшего кулинарного мастерства. Его уникальность — в идеальном контрасте воздушного, рассыпчатого орехового бисквита, хрустящих слоев безе и нежнейшего сметанного крема с легкой кислинкой консервированных ананасов. Повторить этот шедевр дома — значит не только воссоздать вкус детства, но и бросить вызов собственной кухне, получив в награду торт, от которого закружится голова у всех, кто его попробует.

Для теста потребуется: 6 яиц, 180 г сахара, 100 г муки, 150 г измельченных жареных лесных орехов или фундука. Для безе: 4 яичных белка, 180 г сахара. Для крема: 800 г сметаны (жирностью не менее 25%), 150 г сахарной пудры, 1 банка консервированных ананасов (кольцами).

Разделите яйца. Желтки взбейте с 100 г сахара до пышности, аккуратно вмешайте муку и орехи. Белки взбейте в устойчивую пену с 80 г сахара и соедините с ореховой массой. Выпеките два тонких коржа при 180 °C 15–20 минут. Для безе взбейте 4 белка, постепенно добавляя 180 г сахара, до плотных пиков. На пергаменте нарисуйте два круга по размеру коржей, выложите безе и подсушите в духовке при 100 °C 1,5–2 часа. Для крема сметану взбейте с сахарной пудрой. Ананасы обсушите и мелко нарежьте. Соберите торт: корж, часть крема, слой ананасов, безе, крем. Повторите. Бока и верх торта смажьте кремом. Дайте настояться в холодильнике не менее 8 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

