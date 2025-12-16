Новый год-2026
Пара яблок и горстка муки — пеку казахские баурсаки. Пышные, сладкие, с ярким яблочным ароматом

Баурсаки — больше чем просто пончики, это символ казахского гостеприимства, без которого не обходится ни одно чаепитие или праздничный дастархан. Традиционно их готовят из пресного дрожжевого теста, но есть и более быстрые, но не менее вкусные варианты. Эта версия с кефиром и яблоками получается необычайно пышной, воздушной внутри, с хрустящей золотистой корочкой. Сладкие нотки яблока, раскрывающиеся при жарке, делают баурсаки особенно ароматными и превращают их в самостоятельный десерт, который не требует дополнительного варенья или сгущенки.

Для приготовления вам потребуется: 500 г пшеничной муки, 250 мл кефира, 2 яйца, 100 г сахара, 1–2 кисло-сладких яблока, 1 ч. л. соды, щепотка соли, растительное масло для фритюра, сахарная пудра для подачи. Яйца взбейте с сахаром и солью до пены. Добавьте кефир, смешанный с содой, и перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, немного липкое тесто. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и хорошо отожмите от сока. Вмешайте яблочную массу в тесто. Дайте тесту отдохнуть 15–20 минут под полотенцем. На посыпанной мукой поверхности раскатайте пласт толщиной около 1,5 см и нарежьте его ромбиками или квадратиками. В глубокой кастрюле или казане разогрейте масло (около 1,5 см от дна) до 160–170 °C. Обжаривайте баурсаки порциями с двух сторон до равномерного золотистого цвета. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Подавайте теплыми, обильно посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

