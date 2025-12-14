Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Фаршированные яблоки вместо кексов и конфет — полезный и ароматный десерт: готовлю холодными вечерами за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Аромат корицы и запеченных яблок — это и есть запах уюта. Такой десерт согревает не только желудок, но и душу, создавая идеальную атмосферу для спокойного вечера.

Для десерта мне понадобится: крупные яблоки (4 шт.), творог (200 г), клюква (50 г), яйцо (1 шт.), мед (2 ст. л.), корица.

Начинаю с яблок: мою их, срезаю «крышечку» и аккуратно чайной ложкой вынимаю сердцевину с семенами, чтобы получился стаканчик. Важно не прорезать дно. Для начинки творог протираю через сито или разминаю вилкой — так масса будет нежнее. Смешиваю его с яйцом, медом и клюквой. Клюкву не измельчаю, чтобы она давала сочные кислые всплески. Этой массой заполняю яблочные «стаканчики» почти до верха, сверху посыпаю корицей. Ставлю яблоки в форму для запекания, на дно которой наливаю примерно полстакана воды. Вода создаст пар, который не даст яблокам сморщиться и поможет им равномерно пропечься. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут, пока яблоки не станут мягкими, но еще держат форму. Подаю, полив оставшимся медом или сметаной.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
