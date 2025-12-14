В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

МЧС России предупредило жителей Краснодарского края об угрозе падения обломков БПЛА, говорится в приложении ведомства. Граждан призвали укрыться в защищенном помещении, например в подвале, отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.

Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА, — указано в сообщении.

Ранее в «Сириусе» объявили эвакуацию участников Конгресса молодых ученых из медиацентра. На такой шаг пришлось пойти из-за объявленной в Краснодарском крае угрозы БПЛА. На территории центра была активирована система оповещения, а для организованного вывоза людей задействовали автобусы. В момент эвакуации в медиацентре проходили мероприятия деловой программы конгресса.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов высказал предположение, что ВСУ продолжат атаковать гражданские объекты на российской территории до тех пор, пока Украину не принудят к переговорам или не будут достигнуты цели специальной военной операции.