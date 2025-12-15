Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
15 декабря 2025 в 00:16

Стало известно, что Лукашенко подарил Трампу

Лукашенко передал в подарок икону и ювелирное украшение Дональду и Мелании Трамп

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал в подарок своему коллеге из США Дональду Трампу икону, а его супруге Мелании — ювелирное украшение, передает телеканал «Первый информационный». Белорусский лидер лично вручил коробки американскому спецпосланнику Джону Коулу в Минске, сопроводив их пояснениями для каждого адресата.

Вот это передашь Мелании. Это славянские. <…> Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает этого (святого. — NEWS.ru) Николая. Здесь все написано, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также пообщался с супругой посланника, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен. Он заявил о необходимости нормализации отношений между странами, отметив, что этот процесс во многом зависит от позиции Вашингтона.

Ранее стало известно, что Коул доставил в Минск личное послание от президента США и его супруги для Лукашенко. Они выразили признательность белорусской стороне и лично президенту республики за оказанное гостеприимство американской делегации.

До этого Лукашенко заявил о том, что ему нравятся действия Трампа. Он отметил, что, по его мнению, президент США ценит лесть, однако подчеркнул, что его слова о симпатии не были сказаны исключительно ради этого.

