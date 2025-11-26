Генерал раскрыл, когда ВСУ остановят атаки на мирных жителей России

Вооруженные силы Украины будут продолжать атаковать гражданские объекты на территории России, пока Украину не принудят к реальным переговорам или пока не будут достигнуты цели специальной военной операции, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, президент РФ Владимир Путин ставил задачу лишить противника сил, средств и желания вредить русскому народу.

ВСУ будут продолжать атаковать мирных жителей РФ, пока мы их не принудим сесть за стол переговоров, или не добьемся целей СВО. Наш верховный главнокомандующий говорил, что надо сделать все, чтобы у них не было ни сил, ни средств, ни желания вредить русскому народу. Все эти налеты [БПЛА ВСУ на города РФ] делаются для того, чтобы создать нервозную, психологически неустойчивую обстановку среди граждан. Прежде всего, посеять недоверие к нашему правительству. И поэтому у нас стоит задача как можно быстрее организовать паралич энергосистемы Украины, особенно предприятий ВПК, — пояснил Попов.

Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Чебоксарам. По его словам, в результате травмы получили как минимум два человека. Он добавил, что также были повреждены два жилых дома.