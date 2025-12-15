В работу аэропортов Москвы и области ввели ограничения Росавиация: в аэропортах Домодедово и Жуковского введены ограничения на полеты

Временные ограничения ввели в аэропортах Домодедово и Жуковского, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, они перестали принимать и выпускать самолеты.

Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское).️ Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее на борту самолета пассажирка потеряла сознание из-за резкого падения давления. Медсестра из Якутии оперативно оказала экстренную помощь. Благодаря ее вмешательству удалось избежать осложнений. После приземления в Санкт-Петербурге женщину встретила бригада врачей.

До этого в аэропорту Уфы при посадке на рейс в Иркутск скончался пассажир. Ему неожиданно стало плохо, прибывшие медики не смогли спасти его. У мужчины случился приступ эпилепсии. Еще один пассажир отказался от полета из-за пережитого стресса.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили летевший в сторону столицы беспилотный летательный аппарат ВСУ. При этом он не уточнил, в каком именно районе был ликвидирован дрон и к какому типу он принадлежал. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.