Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 06:31

ПВО сбила на подлете к Москве дрон ВСУ

Собянин: уничтожен дрон ВСУ, летевший в сторону Москвы

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Системы противовоздушной обороны уничтожили летевший в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, в каком именно районе был ликвидирован дрон и к какому типу он принадлежал. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал Собянин.

Ранее стало известно, что в московском аэропорте Домодедово и воздушной гавани в Раменском Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Урюпинск. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза. Министерство обороны Российской Федерации эти данные пока не комментировало.

Сергей Собянин
ПВО
дрон
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ситуация безнадежна»: в США сделали заявление о конфликте на Украине
Погода в Москве и Петербурге 15–21 декабря: когда ждать лютых холодов
Банк не выдает кредитку: чем ее заменить, если не хватает на Новый год
Бойцы ВСУ под Новогородовкой перешли на сторону ВС России
Озвучено, сколько денег россияне потратят на новогодний стол
ВСУ лишились пяти «птичек» типа «Баба-яга» в Запорожской области
ПВО сбила на подлете к Москве дрон ВСУ
Крупные аэропорты в Москве и Подмосковье закрылись для полетов самолетов
В ООН осудили захват танкера у берегов Венесуэлы
Забудьте о канапе! Новогодний хит — трубочки из лаваша а-ля пицца
«Они безбашенные»: цыгане присоединились к рейдам ТЦК в Одессе
Российский голкипер в составе ПСЖ пропустил два мяча в матче с «Метцем»
В Госдуме «ополчились» на детский напиток
Валютные вклады обесценились, но есть нюанс: стоит ли отказаться от доллара
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 декабря
Врач объяснила, почему в самолете хочется томатный сок
Опрошенные россияне раскрыли свои зарплатные ожидания
Украина удерживает почти 500 политзаключенных в своих тюрьмах
Почему снится облысение: важные знаки для каждого
Юрист рассказал о последствиях за препятствование пассажирам в метро
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.