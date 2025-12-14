ПВО сбила на подлете к Москве дрон ВСУ

Системы противовоздушной обороны уничтожили летевший в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, в каком именно районе был ликвидирован дрон и к какому типу он принадлежал. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию пока не комментировало.

ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее стало известно, что в московском аэропорте Домодедово и воздушной гавани в Раменском Жуковский введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Урюпинск. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза. Министерство обороны Российской Федерации эти данные пока не комментировало.