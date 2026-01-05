ПВО сбила прорывавшийся к Москве дрон ВСУ

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации перехвачен и ликвидирован летевший в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник не уточнил, в каком именно районе он был сбит и к какому типу принадлежал. Пока неизвестно, какие последствия это вызвало на земле.

Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Днем 5 января российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 50 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 44 были уничтожены над Белгородской областью. До этого российские системы ПВО сбили 253 дрона. Беспилотники направлялись к 14 российским регионам.

До этого украинский беспилотник врезался в один из этажей строящейся курской многоэтажки. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате инцидента никто не пострадал.

Тем временем стало известно, что мужчина погиб при атаке ВСУ на деревню Новая Николаевка Рыльского района Курской области. Противник использовал FPV-дрон. Кроме того, под отключение электроэнергии в Курской области попали 115 населенных пунктов. ВСУ атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка.