Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 22:27

ПВО сбила прорывавшийся к Москве дрон ВСУ

Собянин: уничтожен летевший на Москву дрон ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации перехвачен и ликвидирован летевший в сторону Москвы беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник не уточнил, в каком именно районе он был сбит и к какому типу принадлежал. Пока неизвестно, какие последствия это вызвало на земле.

Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал Собянин.

Днем 5 января российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 50 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 44 были уничтожены над Белгородской областью. До этого российские системы ПВО сбили 253 дрона. Беспилотники направлялись к 14 российским регионам.

До этого украинский беспилотник врезался в один из этажей строящейся курской многоэтажки. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате инцидента никто не пострадал.

Тем временем стало известно, что мужчина погиб при атаке ВСУ на деревню Новая Николаевка Рыльского района Курской области. Противник использовал FPV-дрон. Кроме того, под отключение электроэнергии в Курской области попали 115 населенных пунктов. ВСУ атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка.

дроны
ВСУ
Москва
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над несколькими регионами России отразили масштабную атаку БПЛА
«Батюшку не переделать»: дрон ВСУ ранил уважаемого курянами протоиерея
Два человека погибли в Белгородской области на фоне ударов ВСУ
Экс-глава Генштаба Франции оценил шансы Украины на победу
Признанный годным к службе украинец внезапно умер у ТЦК
Первое слушание по делу Мадуро: что известно, что он сказал в свою защиту
Российскую спецоперацию назвали серьезным испытанием для Евросоюза
Стало известно, кого Мадуро нанял в качестве своего адвоката
В ООН не ответили на каверзный вопрос о Мадуро
Госдеп США жестко обозначил свои границы влияния
Трое мужчин получили травмы в ДТП на трассе в Ивановской области
«Я делаю это с болью»: в Венесуэле вновь появился президент
ПВО сбила прорывавшийся к Москве дрон ВСУ
Полиция Венесуэлы решила наказать всех причастных к атаке США
Очередной погибший обнаружен во флоридском Диснейленде
«Идентифицированы»: раскрыты подробности о трагедии в Швейцарии
На Западе забили тревогу из-за российских авиабомб
Два крупных аэропорта Московского региона закрыли небо
Суд Нью-Йорка прислушался к просьбе Мадуро на заседании
Стало известно, кто заменит Долину на московском концерте в марте
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.