Пожар вспыхнул на нефтебазе после удара БПЛА под Волгоградом

Пожар вспыхнул на нефтебазе после удара БПЛА под Волгоградом Бочаров: из-за падения фрагментов дрона на нефтебазе в Урюпинске вспыхнул пожар

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Урюпинск, сообщил в Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его информации, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза. Министерство обороны Российской Федерации эти данные пока не комментировало.

В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе <…>. Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП «Урюпинская гостиница». По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Бочаров.

В настоящее время продолжается тушение пожара. Ситуация находится на контроле региональных властей и экстренных служб.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Смоленском прогремела серия взрывов. По предварительной информации канала, система ПВО вела огонь по беспилотникам ВСУ. Минобороны РФ данные сведение пока не комментировало.

До этого стало известно, что в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 94 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Минобороны России, отметила, что все сбитые дроны были самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников (41) было ликвидировано в Крыму.