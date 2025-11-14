Настоятель храма в Урюпинске покончил с собой

В Волгоградской области покончил с собой протоиерей Сергий Скребцов, служивший в храме Сергия Радонежского в Урюпинске, пишет V1.RU. По их словам, трагедия произошла в ночь на 10 ноября. Похороны Скребцова прошли на городском кладбище в хуторе Попов без совершения отпевания.

Священнослужитель трагически погиб в ночь с воскресенья на понедельник, — уточнили служители храма.

Скребцов родился в 1965 году. В середине 1980-х он закончил Волгоградский строительный техникум, получив профессию мастера-строителя. В 1997 году окончил Волгоградское духовное училище. Сан протоиерея Скребцову присвоили в 2014-м, а спустя год он возглавил храм Архангела Михаила в хуторе Петровский.

