14 ноября 2025 в 15:14

Настоятель храма в Урюпинске покончил с собой

Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
В Волгоградской области покончил с собой протоиерей Сергий Скребцов, служивший в храме Сергия Радонежского в Урюпинске, пишет V1.RU. По их словам, трагедия произошла в ночь на 10 ноября. Похороны Скребцова прошли на городском кладбище в хуторе Попов без совершения отпевания.

Священнослужитель трагически погиб в ночь с воскресенья на понедельник, — уточнили служители храма.

Скребцов родился в 1965 году. В середине 1980-х он закончил Волгоградский строительный техникум, получив профессию мастера-строителя. В 1997 году окончил Волгоградское духовное училище. Сан протоиерея Скребцову присвоили в 2014-м, а спустя год он возглавил храм Архангела Михаила в хуторе Петровский.

Ранее на юго-западе Москвы в своей квартире покончил с собой 98-летний доктор геолого-минералогических наук и эксперт в области ледниковых отложений. Трагедия произошла вскоре после того, как пенсионера выписали из медицинского учреждения.

В подмосковной Кашире полуголый мужчина разгромил магазин «Магнит» на улице Победы, а после этого покончил с собой. Предварительно, он находился под действием наркотиков.

