02 сентября 2025 в 12:21

В Москве 98-летний ученый-геолог покончил с собой после выписки из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы в своей квартире покончил с собой 98-летний доктор геолого-минералогических наук и эксперт в области ледниковых отложений, сообщает MK.RU. Трагедия произошла в субботу, 30 августа, вскоре после того, как пенсионера выписали из медицинского учреждения.

Ученый был в нормальном расположении духа утром, но отказался от еды. Он решил отдохнуть в комнате, не включал музыку и никого не звал. Незадолго до трагедии он выписался из больницы, куда его доставили днем ранее с жалобами на нарушения сердечного ритма.

Ранее неизвестный мужчина лишил себя жизни прямо в здании финского парламента. Трагедия произошла 19 августа. Правоохранители изучили дело и пришли к выводу, что в смерти мужчины нет криминальной составляющей. На месте происшествия работают несколько полицейских патрулей и службы скорой медицинской помощи.

До этого внук председателя Болгарской компартии Тодора Живкова Тодор Славков совершил самоубийство, трагедия произошла 21 июля. Его тело обнаружила женщина, которая занималась домашним хозяйством. До смерти мужчина провел около двух недель в одиночестве.

самоубийства
суицид
Москва
ученые
