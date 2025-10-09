10 октября — Всемирный день психического здоровья: помогаем себе и близким

10 октября — Всемирный день психического здоровья: помогаем себе и близким

10 октября во всем мире отмечают День психического здоровья. Это значимое событие, цель которого — напомнить о важности психологической гигиены, дестигматизации психических расстройств и повышения уровня информированности населения в вопросах ментального здоровья. Накануне Дня психического здоровья предлагаем поговорить о симптомах, которые должны насторожить, техниках самопомощи и профилактике ментальных проблем в целом.

Почему 10 октября — День психического здоровья

Для начала скажем пару слов об истории праздника. День психического здоровья учредили в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья. Целью организации стали снятие стигмы с психических болезней, разработка системы профилактики ментальных заболеваний и просветительская деятельность.

В России просветительский праздник, День психического здоровья, начали отмечать в 2002 году. Инициатором стала Татьяна Дмитриева, академик РАМН и главный специалист-психиатр Минздравсоцразвития России. Так что уже 23 года в стране устраивают ежегодные тематические лекции, конференции и другие ивенты.

Почему важно говорить о психическом здоровье

Чтобы понять, почему разговоры о психическом здоровье — это действительно важно, обратимся к цифрам и фактам. Согласно статистике World Population Review, психические расстройства входят в пятерку самых распространенных болезней в мире наряду с болезнями сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваниями.

По данным ВОЗ, около миллиарда человек в мире страдают от психических болезней (эта цифра заметно выросла на фоне пандемии коронавируса).

Примерно каждый восьмой житель Земли сталкивается с психическим расстройством.

14 процентов людей с психиатрическим диагнозом составляют подростки.

Нервная анорексия, подвид расстройств пищевого поведения, смертельно опасна и уносит в год около 10 тысяч жизней (при этом в зоне риска развития РПП — дети и подростки).

По данным ВОЗ, каждый двадцатый житель Земли страдает от депрессии, которая без соответствующего лечения может привести к инвалидизации.

Согласно статистике ВОЗ, каждая десятая смерть в мире является самоубийством.

Почему важно говорить о психическом здоровье Фото: Shutterstock/FOTODOM

И это только некоторые примеры. Таким образом, становится ясно, что психические болезни не только широко распространены, но и по-настоящему опасны. В зоне риска находится каждый, а значит, открытый разговор о ментальном здоровье не менее важен, нежели профилактика физических болезней. Предотвращение ментальных болезней способствует общему повышению социального благополучия. Именно поэтому дальше мы поговорим о «тревожных звоночках» и методах самопомощи.

Топ-5 признаков, что вам нужна психологическая разгрузка

С начала XXI века симптомы депрессии и тревоги встречаются у все большего количества людей. Поэтому стоит быть чуткими к сигналам психики и вовремя принимать профилактические меры. Среди главных признаков ухудшения ментального состояния выделяют:

Постоянное чувство раздраженности и усталости без видимых причин. Усиление измотанности и тревоги — это сигнал о переутомлении и необходимости отдыха. Нарушения сна — беспокойный, прерывистый сон или проблемы с засыпанием могут указывать на внутреннее напряжение и стресс, требующий разгрузки. Появление частых головных болей, мышечного напряжения и физической слабости, связанных с психоэмоциональным перенапряжением. Снижение концентрации внимания и работоспособности, затруднение принятия решений, ощущение внутреннего опустошения. Признаки выгорания на работе, в быту и хобби — потеря интереса к работе, былым увлечениям, общению, ощущение апатии и безразличия к происходящему.

Эти симптомы не обязательно указывают на наличие уже развившегося психического расстройства. Но они сигнализируют о необходимости отдыха и психической разгрузки (это могут быть медитация, йога, прогулка, время в кругу близких и питомцев — словом, все, что приносит вам умиротворение и покой).

Техники самопомощи при стрессе и тревоге

Важно знать, как бороться со стрессом и тревогой. Своевременная разгрузка поможет не допустить развития клинической депрессии, которая требует полноценного лечения. Для психологической разгрузки можно использовать следующие методы:

Дыхание по схеме 4/7/8 — глубокий вдох на 4 счета, задержка дыхания на 7 счетов, выдох на 8 счетов. Прогрессивная мышечная релаксация — попеременное сжатие и расслабление различных групп мышц для снижения физического напряжения и успокоения тела. Легкая физическая активность — прогулка, бег или интенсивная ходьба в течение 15–20 минут позволяют выпустить накопившееся напряжение. Ведение дневника эмоций — запись тревожных мыслей и переживаний помогает структурировать волнения, снизить их разрушительное воздействие и понять причины стресса. Визуализация спокойного места — мысленное представление безопасной и уютной обстановки с детализацией всех ощущений помогает отвлечься от тревоги и найти внутреннее равновесие.

Техники самопомощи при стрессе и тревоге Фото: Shutterstock/FOTODOM

Техники самопомощи при панических атаках

Отдельно стоит поговорить про техники преодоления панической атаки. Сами по себе панические атаки не являются диагнозом. Это эпизоды острого беспокойства, которые могут случиться с каждым. Среди симптомов панической атаки выделяются:

иррациональный страх;

уверенность в том, что скоро случится что-то страшное (в том числе ощущение, будто вы умираете);

учащенное сердцебиение;

затрудненное дыхание

потливость;

онемение или покалывание в конечностях;

дрожь;

одышка и так далее.

Лучше всего для преодоления панических атак работают дыхательные техники. Они активируют парасимпатическую систему и помогают заземлиться. Уже упомянутая система 4/7/8 отлично успокаивает. Среди других распространенных методов преодоления приступа паники:

Медленное глубокое дыхание — дыхание «по квадрату» (четыре шага по 4 секунды: выдох, задержка, вдох, задержка). Это помогает нормализовать дыхание и снизить симптомы паники. Техника «54321» — метод заземления: отметить 5 вещей, которые видите, 4 вещи, к которым можете прикоснуться, 3 звука, 2 запаха и 1 вкус. Помогает переключить внимание с паники на окружающую реальность. Использование тела — сжимание и разжимание ладоней, массаж мочек ушей, глоток воды для снижения напряжения и возвращения ощущения контроля. Визуализация спокойного места — мысленное возвращение в комфортное пространство с подробным осмыслением деталей. Физическая активность — прогулка, легкая зарядка или йога для снижения уровня тревоги и нормализации работы нервной системы.

Эффективны и другие техники активации парасимпатического отдела нервной системы — легкое надавливание на глазные яблоки, задержка дыхания с погружением лица в холодную воду и прочие, которые должны применяться осторожно и с учетом противопоказаний.

Куда можно обратиться за бесплатной психологической помощью Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куда можно обратиться за бесплатной психологической помощью

От психологической перегрузки не защищен никто. Так что не стоит дожидаться проявления тяжелых симптомов. Нужно знать, когда и куда обратиться за психологической помощью. Получить консультацию и поддержку можно:

по единому телефону доверия;

по местному телефону доверия;

в благотворительных фондах, занимающихся помощью людям с ментальными проблемами.

В некоторых поликлиниках и ПНД имеются кабинеты психологов. Только не забудьте ознакомиться с отзывами на специалиста перед записью. Неграмотный психолог может только ухудшить ваше состояние.

Чтобы понять, нужна ли вам помощь, можно пройти онлайн-тест на уровень тревожности, депрессии, РПП и других болезней. Многие из них, например опросник шкалы депрессии Бека, находятся в Сети в открытом доступе. Но помните, что результаты тестов не являются окончательными диагнозами. Они лишь указывают на сферы, в которых могут возникнуть проблемы.

Теперь вы знаете о том, как улучшить ментальное здоровье и какие симптомы не стоит игнорировать. Будьте чутки к себе и окружающим, не обесценивайте проблемы и переживания (ни свои, ни чужие) и берегите себя!

Ранее мы рассказали о стретчинге — виде спорта, который поможет гармонизировать парасимпатическую систему.