Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 16:55

Стало известно, можно ли взять больничный из-за панических атак

Психиатр Генварская: работник вправе взять больничный из-за панических атак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работник вправе взять больничный из-за панических атак, если он обратится в психоневрологический диспансер и получит соответствующий диагноз, заявила «Москве 24» психиатр Диана Генварская. Она отметила, что дать оценку такому состоянию сможет исключительно психотерапевт.

Паническая атака — это очень тяжелое состояние, которое нельзя спутать с простым волнением. Зумеры могут быть подвержены психическим расстройствам, потому что являются эмоционально уязвимыми и воспринимают все близко к сердцу, — добавила Генварская.

Она предупредила, что паническая атака может вызвать внезапное чувство страха, спазмы в горле и кишечнике, учащенное сердцебиение и скованность в движениях. Также не исключены проблемы с дыханием, повышенное давление, частое мочеиспускание, боль в животе и голове.

Ранее психиатр Мария Касперович заявила, что нарушение сна, изменение аппетита, повышенная раздражительность и постоянная усталость могут сигнализировать о нервном срыве. Как подчеркнула специалист, повышенная тревожность забирает много сил.

здоровье
работа
больничные
психиатры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский дрон атаковал торговый центр с посетителями под Курском
Удар российских «птичек» по блиндажу ВСУ попал на видео
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда
Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам
Боец подразделения «Орлан» погиб после атаки дрона в Шебекино
Три региона России получат 2,3 млрд рублей на детсады и школы
Раскрыто, что происходило в атакованном ВС РФ ресторане «Тбилисо»
Житель Петербурга пойдет под суд за уклонение от налогов на 247 млн рублей
Трамп высмеял ИИ-роликом известного политика
Отъезд из РФ, тайный брак, работа в США: как живет актриса Елена Корикова
В ГД объяснили, почему РКН дали права администратора в Telegram-каналах
Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ад» при одном условии
В эстонском МИД пригрозили России боевой авиацией
Тренер сборной России не сдержал эмоций после прогулки по Баку
«Вас найдут и уничтожат»: Трамп озвучил резкую угрозу в адрес ХАМАС
В Мурманской области запретили «блатных» Аль Пачино и Тома Харди
Сбежавшую из российского зоопарка птицу-носорога поймали обычным сачком
Забившему возлюбленную до смерти жителю Кузбасса вынесли приговор
Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.