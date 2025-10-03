Стало известно, можно ли взять больничный из-за панических атак

Работник вправе взять больничный из-за панических атак, если он обратится в психоневрологический диспансер и получит соответствующий диагноз, заявила «Москве 24» психиатр Диана Генварская. Она отметила, что дать оценку такому состоянию сможет исключительно психотерапевт.

Паническая атака — это очень тяжелое состояние, которое нельзя спутать с простым волнением. Зумеры могут быть подвержены психическим расстройствам, потому что являются эмоционально уязвимыми и воспринимают все близко к сердцу, — добавила Генварская.

Она предупредила, что паническая атака может вызвать внезапное чувство страха, спазмы в горле и кишечнике, учащенное сердцебиение и скованность в движениях. Также не исключены проблемы с дыханием, повышенное давление, частое мочеиспускание, боль в животе и голове.

Ранее психиатр Мария Касперович заявила, что нарушение сна, изменение аппетита, повышенная раздражительность и постоянная усталость могут сигнализировать о нервном срыве. Как подчеркнула специалист, повышенная тревожность забирает много сил.