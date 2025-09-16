Психиатр перечислила главные признаки нервного срыва

Нарушение сна, изменение аппетита, повышенная раздражительность и постоянная усталость могут сигнализировать о нервном срыве, заявила «Вечерней Москве» психиатр Мария Касперович. Как подчеркнула специалист, повышенная тревожность забирает много сил.

Есть два сценария: либо у человека нарушается сон из-за повышенной тревожности внутри, либо, наоборот, он испытывает постоянную сонливость и усталость, потому что психологические переживания забирают много сил, — предупредила Касперович.

Помимо этого, в состоянии нервного срыва люди могут полностью ограничить общение с окружающими. У некоторых эта проблема проявляется в виде беспричинной тревожности, перепадов настроения, плаксивости, тремора, учащенного сердцебиения, нервных тиков и даже панических атак, добавила психиатр.

Ранее психиатр Евгений Фомин заявил, что осенью нередко обостряются невротические расстройства, а также серьезные психические заболевания, в том числе шизофрения. Он отметил, что в этот период люди также чаще страдают от повышенной тревожности и разного рода фобий.