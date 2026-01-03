«Тяжело заканчиваются»: дети в РФ стали чаще болеть «взрослыми» недугами Неонатолог Иванов заявил о росте у детей заболеваний, характерных для взрослых

Российские врачи начали отмечать у детей появление болезней, которые раньше считались исключительно взрослыми, заявил в беседе с ТАСС главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов. В частности, у несовершеннолетних стали встречаться хронические панкреатиты, что невозможно было представить 10–20 лет назад, уточнил он.

Мы видим заболевания в своей практике, которые раньше нельзя было представить в детском возрасте. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, которые тяжело заканчиваются в виде инсультов и инфарктов у подростков, — добавил специалист.

Ранее терапевт Александр Паньковецкий предупредил, что в 2026 году жители России могут столкнуться не только с гриппом типа B, но и снова подвергнуться риску заражения гонконгским гриппом. Этот вирус отличается повышенной способностью к мутациям, и после перенесенного заболевания организм не всегда вырабатывает надежный иммунитет, объяснил врач.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не ездить за рубеж на Новый год и январские выходные, чтобы не подхватить вирусы. По его словам, после праздничных застолий организм будет изнурен, а путешествия станут для него дополнительным стрессом.