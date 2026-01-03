«Украли президента»: военкор вынес главный урок из операции США в Венесуэле Военкор Поддубный назвал операцию США в Венесуэле иллюстрацией

Операция США в Венесуэле оказалась очередной иллюстрацией, такое мнение в Telegram-канале высказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он констатировал, что американские военные попросту «украли» главу государства Николаса Мадуро — президента независимой страны. При этом мировое сообщество не высказало никаких возмущений и не ввело санкции против Вашингтона.

Американцы, судя по заявлению Трампа, выкрали Мадуро и его супругу. Просто украли президента независимой страны. Ни тебе возмущений, ни санкций, ни отмены американской культуры. Просто очередная иллюстрация, — констатировал Поддубный.

Он назвал произошедшее в Венесуэле уроком для всех стран, которые не уделяют должного внимания экономике и обороноспособности. По словам Поддубного, слабым быть можно, но остаться при этом независимым нельзя.

Мы живем в мире, где есть единственное право — это право сильного. Неоколониализм, он такой, — резюмировал военкор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская операция в Венесуэле прошла блестяще. Он подчеркнул, что армия заранее спланировала свои действия. При этом участие в операции приняло множество «замечательных военнослужащих».