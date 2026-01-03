Военкор объяснил значение освобожденного села Бондарного

Освобождение ВС России села Бондарного позволит выйти к Славянску, заявил в Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, одновременно создаются предпосылки для освобождения Красного Лимана. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Дальнейшее продвижение на запад позволит оседлать эту дорогу и выйти на Славянск. Одновременно создаются предпосылки для освобождения Красного Лимана севернее и последующего захода на Славянск с северо-востока, — заявил он.

Он напомнил, что село Бондарное расположено в Бахмутском районе бывшей Донецкой области, где перед началом конфликта проживало примерно 40 человек. Оно находится в 15 километрах севернее Артемовска и в 24 километрах восточнее Славянска, вдоль трассы М03, связывающей оба города.

Ранее Коц заявил, что после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина необходимо нанести удар по главе ГУР Кириллу Буданову, руководителю СБУ Василию Малюку и главе ВСУ Александру Сырскому. Он назвал перечень «базовым минимумом».