Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:32

Уровень заказов пиццы рядом с Пентагоном резко возрос

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Количество заказов пиццы неподалеку от расположенной в Вашингтоне штаб-квартиры Министерства обороны США резко возросло, несмотря на зимние праздники, свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index. Предполагается, что рост активности пиццерий в районе Пентагона коррелирует с происходящими в мире военными и геополитическими событиями.

DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение, — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подтвердил, что США атаковали территорию республики. Дипломат решительно осудил американскую военную агрессию. Через некоторое время Трамп объявил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.

По мнению американского лидера, операция США в Венесуэле прошла блестяще. Трамп подчеркнул, что американские войска заранее спланировали свои действия. При этом участие в операции приняло множество «замечательных военнослужащих».

США
Пентагон
Венесуэла
пицца
войны
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний коньяк за несколько дней — без сложной техники
Домашний виски за выходные: секреты правильного приготовления
Названы объекты, которые США не тронули при атаке на Венесуэлу
«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле
Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками
Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу
Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы
Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле
В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле
Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших
Трамп раскрыл неожиданные детали «захвата» Мадуро
Трамп заявил, что решать судьбу Венесуэлы будут США
На Украине заявили о подписании важного документа с США
Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией
Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле
Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.