Количество заказов пиццы неподалеку от расположенной в Вашингтоне штаб-квартиры Министерства обороны США резко возросло, несмотря на зимние праздники, свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index. Предполагается, что рост активности пиццерий в районе Пентагона коррелирует с происходящими в мире военными и геополитическими событиями.

DEFCON 4. Повышенная готовность. Усиленное разведывательное наблюдение, — говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подтвердил, что США атаковали территорию республики. Дипломат решительно осудил американскую военную агрессию. Через некоторое время Трамп объявил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.

По мнению американского лидера, операция США в Венесуэле прошла блестяще. Трамп подчеркнул, что американские войска заранее спланировали свои действия. При этом участие в операции приняло множество «замечательных военнослужащих».