04 января 2026 в 14:04

Готовлю творожное суфле со вкусом пиццы — полезная альтернатива с творогом и всего 180 килокалорий на порцию

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете белковый завтрак, который будет одновременно сытным, полезным и интересным? Это суфле сочетает в себе нежность творога, насыщенный вкус пиццы и аппетитную сырную корочку.

100 г творога растираю с 1 яйцом, 20 г томатной пасты, 20 г кукурузного крахмала, 100 г молока, 1 ч. л. разрыхлителя, солью и специями (паприка, куркума, прованские травы) до однородной кремообразной консистенции.

Добавляю 50 г нарезанной кубиками ветчины из индейки, нарезанный маринованный огурчик и 4 разрезанные пополам маслины. Аккуратно перемешиваю. Массу выливаю в жаропрочную форму, сверху посыпаю 60 г тертого сыра. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30 минут до золотистой сырной корочки. Подаю слегка остывшим.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

