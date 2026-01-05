Превращаю фарш в необычные корзинки — запекаю с ананасом или томатом под сырной шапкой: идеально к празднику

Прелесть рецепта в том, что можно сразу сделать две разные версии — с ананасом для любителей сладковатых нот и с томатом для тех, кто предпочитает классику.

500 г фарша смешиваю с одной мелко нарезанной большой луковицей, 2-3 измельченными зубчиками чеснока, одним яйцом, солью и перцем. Тщательно вымешиваю.

Формирую из фарша 12 круглых лепешек и выкладываю их в формочки для маффинов, формируя корзинки с углублением в центре. В половину корзинок кладу по кусочку ананаса из банки, в остальные — кусочек помидора. Сверху каждую корзинку смазываю майонезом и посыпаю 200 г тертого сыра сулугуни. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до готовности мяса и румяной сырной корочки.

