05 января 2026 в 19:45

На Рождество обязателен салат «Снег» — нежный праздничный хит, который нравится абсолютно всем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Снег» выглядит эффектно, а на вкус — мягкий, сбалансированный и очень праздничный. Сочетание курицы, картофеля, яиц и сыра знакомо многим, но здесь все решают детали: маринованный лук, французская горчица и воздушная «снежная» шапка из белков. Салат отлично держит форму, красиво смотрится на столе и нравится даже тем, кто не любит тяжелые блюда с майонезом.

Ингредиенты. Основа: картофель отварной — 3-4 шт., куриная грудка (отварная или запеченная) — 1 большая, яйца — 6 шт., маринованный или малосольный огурец — 2 шт., твердый сыр — 170–200 г, майонез — около 200 г, французская горчица — 2 ст. л., черный кунжут — для украшения. Маринованный лук: лук — 1 шт., столовый уксус — 3-4 ст. л., сахар — 1-2 ст. л., соль — 0,5 ч. л., кипяток — 150 мл.

Приготовление. Лук мелко нарежьте, добавьте сахар, соль и уксус, залейте кипятком, перемешайте и оставьте на 30 минут. Затем маринад слейте. Куриную грудку мелко нарежьте и смешайте с 1-2 ст. л. майонеза. Картофель натрите на крупной терке, выложите первым слоем, слегка прижмите, смажьте майонезом и равномерно распределите французскую горчицу. Далее выложите курицу, затем мелко нарезанные огурцы. Сверху — маринованный лук, тонкий слой майонеза. Отделите желтки от белков. Желтки натрите на мелкой терке, разровняйте, снова положите немного майонеза. Покройте салат мелко натертым сыром, сформируйте аккуратную форму и сделайте майонезную сеточку. Белки натрите на крупной терке и щедро посыпьте сверху, создавая эффект снега. Украсьте черным кунжутом.

Ранее мы делились рецептом хит-салата на Рождество «Дрова». Невероятная вкуснота из копеечных продуктов — производит эффект «вау».

салаты
Рождество
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
