Тут все решает чесночно-сырный слой: салат «Домашний» — с курицей и грибами

Тут все решает чесночно-сырный слой: салат «Домашний» — с курицей и грибами

Салат «Домашний» легко готовится из простых продуктов, но за счет одного слоя вкус получается совсем не банальным. Нежная курица, обжаренные грибы и овощи отлично сочетаются с кремовой прослойкой из зеленого лука, чеснока, майонеза и плавленого сырка. Именно она делает салат сочным и по-настоящему запоминающимся — гости всегда просят рецепт.

Ингредиенты: куриная грудка — 2 шт., отварной картофель — 3 шт., отварная морковь — 2 шт., шампиньоны — 300 г, яйца — 2 шт., зеленый лук — пучок, плавленый сырок — 1–2 шт., чеснок — 1–2 зубчика, майонез — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки грибов.

Приготовление: куриную грудку отварите до готовности, остудите и мелко нарежьте. Шампиньоны нарежьте и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета, посолите и поперчите. Картофель, морковь и яйца отварите заранее и натрите на крупной терке. Для нежного слоя мелко нарежьте зеленый лук, добавьте измельченный чеснок, натертый плавленый сырок и майонез, хорошо перемешайте до однородной массы. Салат выкладывайте слоями: сначала картофель, затем куриная грудка, обжаренные грибы, слой чесночно-луковой сырной смеси, далее морковь и яйца. Каждый слой слегка подсаливайте и при необходимости смазывайте майонезом. Готовый салат уберите в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы он пропитался.

Ранее мы делились рецептом салата «Не-цезарь». Гости оближут ложки, и он станет завсегдатаем на каждом застолье.