Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 17:15

Тут все решает чесночно-сырный слой: салат «Домашний» — с курицей и грибами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Домашний» легко готовится из простых продуктов, но за счет одного слоя вкус получается совсем не банальным. Нежная курица, обжаренные грибы и овощи отлично сочетаются с кремовой прослойкой из зеленого лука, чеснока, майонеза и плавленого сырка. Именно она делает салат сочным и по-настоящему запоминающимся — гости всегда просят рецепт.

Ингредиенты: куриная грудка — 2 шт., отварной картофель — 3 шт., отварная морковь — 2 шт., шампиньоны — 300 г, яйца — 2 шт., зеленый лук — пучок, плавленый сырок — 1–2 шт., чеснок — 1–2 зубчика, майонез — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки грибов.

Приготовление: куриную грудку отварите до готовности, остудите и мелко нарежьте. Шампиньоны нарежьте и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до золотистого цвета, посолите и поперчите. Картофель, морковь и яйца отварите заранее и натрите на крупной терке. Для нежного слоя мелко нарежьте зеленый лук, добавьте измельченный чеснок, натертый плавленый сырок и майонез, хорошо перемешайте до однородной массы. Салат выкладывайте слоями: сначала картофель, затем куриная грудка, обжаренные грибы, слой чесночно-луковой сырной смеси, далее морковь и яйца. Каждый слой слегка подсаливайте и при необходимости смазывайте майонезом. Готовый салат уберите в холодильник минимум на 1–2 часа, чтобы он пропитался.

Ранее мы делились рецептом салата «Не-цезарь». Гости оближут ложки, и он станет завсегдатаем на каждом застолье.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Леди» из серии «просто и со вкусом» — с курицей и горошком: скрасит праздник и обычный ужин
Общество
Салат «Леди» из серии «просто и со вкусом» — с курицей и горошком: скрасит праздник и обычный ужин
На Рождество будет «Лакшери-мимоза»: роскошная версия легендарного салата для особого стола
Общество
На Рождество будет «Лакшери-мимоза»: роскошная версия легендарного салата для особого стола
Вместо скучного жаркого чудо из Грузии. «Чахохбили» — курица, томлёная в своём соку с чесноком и специями
Общество
Вместо скучного жаркого чудо из Грузии. «Чахохбили» — курица, томлёная в своём соку с чесноком и специями
Эта гульчехра сразила всех наповал: готовила к празднику — сливочная курочка по-узбекски. Даже без гарнира, просто макали в подливку лаваш
Общество
Эта гульчехра сразила всех наповал: готовила к празднику — сливочная курочка по-узбекски. Даже без гарнира, просто макали в подливку лаваш
Кефир, сыр и мука: готовим сырные лепешки за 10 минут — простой рецепт к завтраку и перекусу
Общество
Кефир, сыр и мука: готовим сырные лепешки за 10 минут — простой рецепт к завтраку и перекусу
салаты
курица
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таратута: почему это блюдо было на праздничном столе у ваших прабабушек?
«Хвастливый»: на Западе «разнесли» Зеленского за выпады против России
Китайский робот в прыжке разбил ногой арбуз и попал на видео
В ГД рассказали о новых мерах по улучшению жизни граждан старшего возраста
«Ослов» призвали рассмотреть импичмент Трампа из-за ударов по Венесуэле
Наследственность и вес: передаются ли полнота и худоба по генам?
Пошаговый рецепт постных вареников с грибами для сочельника
«Счастливы вместе», двое детей, театр: как живет актер Павел Савинков
Символ сочельника: сладкая кутья с орехами и изюмом
Прилучный, критика из-за худобы, бездетность: как живет Мирослава Карпович
Россиянин насмерть замерз на заснеженном острове в новогоднюю ночь
Серия ДТП парализовала «Неву» в сторону Москвы
«Гомункул просит есть»: просьба Киева о $800 млрд озадачила Орбана
Орбан назвал основные признаки упадка демократии в Европе
Краснодарец чуть не убил девушку за отказ от знакомства
На Москву надвигается «снежный армагеддон»
Пользователей рассрочек защитят от беспредела компаний
Военэксперт ответил, как России обезопасить свои торговые суда
«Огромная мина»: Слуцкий об американском «праве сильного» в Венесуэле
Моллюски появились на интимном месте женщины после занятий стрип-пластикой
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.