Моя любовь из Осетии: нежнейший пирог с картошкой и сыром. Не лепёшка, а слоёное облако с начинкой

Этот пирог — настоящая поэзия кавказского гостеприимства, где простота ингредиентов рождает невероятную гармонию. Тончайшее, словно облако, тесто заключает в себе щедрый дуэт нежного картофеля и ароматного сыра сулугуни. При правильном приготовлении вы получаете не лепёшку, а лёгкий, многослойный пирог, где в каждом кусочке чувствуется и рассыпчатая картошка, и тягучая, солоноватая сырная нить.

Для приготовления вам понадобится: для теста: 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли; для начинки: 500 г отварного картофеля, 300 г сыра сулугуни, 1 небольшая луковица, соль, чёрный перец по вкусу. Для теста смешайте тёплый кефир с дрожжами и сахаром, дайте постоять 10 минут. Добавьте муку с солью, замесите эластичное тесто и оставьте подходить на 1,5 часа в тепле. Для начинки разомните отварной картофель, добавьте натёртый сулугуни, мелко нарезанный лук, соль и перец, тщательно перемешайте. Подошедшее тесто разделите на две неравные части (примерно ⅔ и ⅓). Большую часть раскатайте в круглый пласт толщиной 3-5 мм. Равномерно распределите начинку, оставляя края. Меньшую часть теста раскатайте в пласт для «крышки». Накройте начинку, тщательно защипните края, а в центре оставьте небольшое отверстие для выхода пара. Аккуратно перенесите пирог на противень и выпекайте 25-30 минут при 200°C до золотистого цвета. Готовый пирог смажьте сливочным маслом и накройте полотенцем на 10 минут перед нарезкой.

