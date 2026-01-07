Творожный пирог «Снежки» — просто чудо чудное. На вид как из кондитерской, а по вкусу еще лучше

Творожный пирог «Снежки» — настоящий домашний десерт с эффектом «вау», который хочется готовить и в будни, и к празднику. Нежное сливочное тесто, кокосово-творожные шарики внутри и мягкий заварной крем сверху делают его особенно уютным и запоминающимся.

Ингредиенты: сливочное масло — 200 г, сахар — 150 г, яйца — 3 шт., сметана — 150 г, молоко — 3 ст. л., мука — 300 г (2 стакана), разрыхлитель — 10 г, какао — 2 ст. л.;

для шариков: творог — 200 г, сахар — 3 ст. л., желток — 1 шт., кокосовая стружка — 5–6 ст. л.;

для крема: молоко — 2 стакана, яйцо — 1 шт., сахар — 150 г, мука — 2 ст. л. без горки, ванилин — по вкусу.

Приготовление: для начала приготовьте шарики: творог соедините с сахаром, желтком и кокосовой стружкой, тщательно разотрите до однородности. Сформируйте шарики размером с грецкий орех и уберите их в морозильную камеру на 30 минут. Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром до пышности. Добавьте яйца и оставшийся белок, хорошо взбейте. Влейте сметану и молоко, затем всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте до гладкого теста. Форму смажьте маслом. Выложите половину светлого теста. В оставшуюся часть добавьте какао, перемешайте и аккуратно распределите поверх первого слоя. Достаньте творожные шарики из морозилки и слегка вдавите их в тесто. Выпекайте пирог при 180 °C около 40–45 минут до готовности. Полностью остудите. Для крема взбейте яйцо с сахаром и ванилином, добавьте муку. Влейте молоко, поставьте на средний огонь и постоянно помешивая венчиком доведите до загустения. Остудите крем. Готовый крем распределите по поверхности остывшего пирога и при желании присыпьте какао.

