06 января 2026 в 07:00

Картошка + карбонад: вкусная запеканка на Рождество без заморочек — всё нарезал кубиками и отправил в духовку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вкусная запеканка из картошки и карбонада — идеальный вариант, когда хочется сытного домашнего ужина без долгой готовки. Ничего обжаривать не нужно: просто нарезаем продукты мелкими кубиками, смешиваем и запекаем. В итоге получается ароматное, сочное блюдо с румяной сырной корочкой, которое отлично подойдёт для праздника.

Ингредиенты: картофель — около 700 г, карбонад — около 300 г (можно заменить ветчиной), твёрдый сыр — 150 г, сметана 20% — 200 г, чеснок — 2 зубчика, оливковое масло — 1–2 ст. л., паприка — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, свежая зелень — по желанию.

Картофель очистите и нарежьте мелкими аккуратными кубиками. Карбонад или ветчину также нарежьте кубиками примерно такого же размера. Сыр натрите на крупной тёрке или мелко нарежьте. В глубокой миске соедините картофель, мясо, чеснок, пропущенный через пресс, добавьте соль, перец и паприку. Заправьте сметаной и оливковым маслом, тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл все ингредиенты. Переложите массу в форму для запекания, разровняйте и накройте фольгой. Запекайте при 180 °C около 35–40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте сыром и верните в духовку ещё на 10–15 минут до золотистой корочки.

Ранее мы делились рецептом двух классных пирогов к Рождеству: сырный с картошкой и с фаршем. Невероятная вкуснота на простом тесте.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
