07 января 2026 в 13:29

Куриные ножки в праздничном варианте: готовим с консервированными персиками для карамельной глазури

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно сочные, ароматные куриные ножки в праздничном варианте с консервированными персиками, которые порадуют вас карамельной глазурью и изысканным вкусом.

Вкус получается потрясающим: сочное мясо с хрустящей сладковато-соленой корочкой и нежными, пропитанными соком, карамелизованными персиками.

Вам понадобится: 8 куриных голеней или бедер, 1 банка консервированных персиков в сиропе, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. дижонской горчицы, 2 зубчика чеснока (продавить), соль, черный перец, растительное масло. Куриные ножки промойте, обсушите, натрите солью и перцем. В глубокой миске смешайте соевый соус, мед, горчицу и чеснок. Замаринуйте в этом соусе курицу минимум на 30 минут, а лучше на 2-3 часа. Духовку разогрейте до 200°C. Противень смажьте маслом. Выложите куриные ножки кожей вверх, а вокруг разложите половинки консервированных персиков (сироп слейте, но сохраните 3-4 ст. л.). Полейте курицу оставшимся маринадом и сиропом от персиков. Запекайте 35-40 минут, периодически поливая курицу выделившимся соком, пока она не покроется золотисто-карамельной корочкой.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из серии «все покидал, и готово»: запеченное мясо с картошкой без майонеза.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
