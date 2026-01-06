Атака США на Венесуэлу
Гости сказали, что вкуснее цезаря, и облизнули ложки: так родился салат «Нецезарь» - теперь он на каждом застолье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат «Нецезарь» готовится буквально за несколько минут, а результат приятно удивляет даже искушённых гостей. Благодаря копчёной курице он получается насыщенным, а хрустящие листья салата, сухарики и сочные томаты черри добавляют ту самую текстуру и свежесть. Он исчезает со стола он быстрее классической версии.

Ингредиенты: копчёный куриный окорочок — 1 шт., салат айсберг — 200 г (или пекинская капуста), твёрдый сыр — 150 г, консервированная кукуруза — 1 банка, помидоры черри — 150 г, домашние сухарики — 1 горсть, зелень петрушки — по вкусу, майонез — по вкусу.

Приготовление: куриный окорочок отделите от костей и нарежьте небольшими кубиками. Сыр нарежьте кубиками или натрите на крупной тёрке. Листья салата или пекинскую капусту нарежьте крупно. С кукурузы слейте жидкость, черри разрежьте пополам. Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте мелко нарезанную петрушку и домашние сухарики. Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу, пока сухарики остаются хрустящими.

Ранее мы делились рецептом салата по-королевски с крабовыми палочками. Всегда вызывает интерес за столом — нежный, простой и с неожиданной цитрусовой ноткой.

Проверено редакцией
