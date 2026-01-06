Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 09:30

Салат по-королевски с крабовыми палочками: всегда вызывает интерес за столом — нежный, простой и с неожиданной цитрусовой ноткой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат всегда вызывает интерес за столом. Сочетание крабовых палочек, яиц и сладкого апельсина звучит необычно, но именно в этом его изюминка. Он получается лёгким, свежим и очень гармоничным — отличный вариант как для праздника, так и для уютного семейного ужина.

Ингредиенты: крабовые палочки — 7 шт., апельсин — 1 шт., яйца — 4 шт., чеснок — 1 зубчик, консервированная кукуруза — 100 г, майонез — 100–150 г.

Яйца заранее отварите вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их мелкими кубиками. Крабовые палочки полностью разморозьте и нарежьте небольшими ломтиками поперёк. Чеснок очистите и очень мелко порубите ножом — он должен лишь слегка подчеркнуть вкус, а не перебивать остальные ингредиенты. Апельсин очистите от кожуры, разберите на дольки, аккуратно снимите плёнки и нарежьте мякоть небольшими кусочками. В глубокой миске соедините яйца, крабовые палочки, апельсин, кукурузу и чеснок. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте, стараясь сохранить сочность апельсина. Переложите салат в салатник и подавайте сразу или дайте постоять 10–15 минут для более насыщенного вкуса.

Ранее мы делились рецептом салата «Северное сияние» на Рождество. Слоеный салат, который исчезает первым.

Проверено редакцией
Читайте также
Крабовый салат готовлю так и все без ума: «Нежный» — простой рецепт на Рождество
Общество
Крабовый салат готовлю так и все без ума: «Нежный» — простой рецепт на Рождество
Салат «Каприз» украсит любой ужин: без слоев, без варки ингредиентов, без усилий
Общество
Салат «Каприз» украсит любой ужин: без слоев, без варки ингредиентов, без усилий
Крабовый салат для тех, кто считает калории: свежая версия с пекинской капустой на 90 ккал
Общество
Крабовый салат для тех, кто считает калории: свежая версия с пекинской капустой на 90 ккал
Главное рождественское блюдо наших предков! Готовим вкусную кутью
Семья и жизнь
Главное рождественское блюдо наших предков! Готовим вкусную кутью
Колядки в новогодние каникулы: история, традиции и как колядовать сегодня
Семья и жизнь
Колядки в новогодние каникулы: история, традиции и как колядовать сегодня
салаты
крабовые палочки
простой рецепт
Рождество
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главное блюдо на Рождество без усилий: сочный окорок с мандаринами
ВС России уничтожили подарок ВСУ от немцев
«История начинается»: в Турции назвали последствия событий в Венесуэле
Сбитый украинский беспилотник рухнул на железнодорожные пути
Американская чиновница подловила Белый дом на двойных стандартах
Камбоджа по ошибке расстреляла таиландского военного
Западу намекнули на единственный благоприятный вариант окончания СВО
«Ростех» описал танки будущего
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область
В России оценили вред для окружающей среды из-за оливье
Для теплого семейного ужина: готовим постный винегрет в Сочельник
Названы два крупнейших покупателя российского шоколада
Рецепт постного салата цезарь: простой и вкусный вариант для Сочельника
Стало известно, какие слова россияне чаще всего искали в «Яндексе»
В Иркутске продают полувековой «Москвич» по цене элитного авто
Новогодний Петербург для детей: маршрут на 2–3 дня
Пенсионерка впервые поучаствовала в лотерее и стала миллионершей
Ученый предупредил о катастрофическом сближении спутников
Екатерина Семенова объяснила, почему перестала писать хиты для Долиной
Робот «Курьер» продемонстрировал исключительную живучесть в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.