Салат по-королевски с крабовыми палочками: всегда вызывает интерес за столом — нежный, простой и с неожиданной цитрусовой ноткой

Этот салат всегда вызывает интерес за столом. Сочетание крабовых палочек, яиц и сладкого апельсина звучит необычно, но именно в этом его изюминка. Он получается лёгким, свежим и очень гармоничным — отличный вариант как для праздника, так и для уютного семейного ужина.

Ингредиенты: крабовые палочки — 7 шт., апельсин — 1 шт., яйца — 4 шт., чеснок — 1 зубчик, консервированная кукуруза — 100 г, майонез — 100–150 г.

Яйца заранее отварите вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте их мелкими кубиками. Крабовые палочки полностью разморозьте и нарежьте небольшими ломтиками поперёк. Чеснок очистите и очень мелко порубите ножом — он должен лишь слегка подчеркнуть вкус, а не перебивать остальные ингредиенты. Апельсин очистите от кожуры, разберите на дольки, аккуратно снимите плёнки и нарежьте мякоть небольшими кусочками. В глубокой миске соедините яйца, крабовые палочки, апельсин, кукурузу и чеснок. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте, стараясь сохранить сочность апельсина. Переложите салат в салатник и подавайте сразу или дайте постоять 10–15 минут для более насыщенного вкуса.

