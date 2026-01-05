Атака США на Венесуэлу
Пачка красной рыбки и 4 простых ингредиента: «Северное сияние» на Рождество — слоеный салат, который исчезает первым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Северное сияние» — настоящий праздник вкуса и цвета. Нежная красная рыба, сочные овощи и воздушные слои делают его не только вкусным, но и очень эффектным. Он отлично смотрится на праздничном столе и при этом готовится из простых, понятных продуктов. Лёгкий, свежий и сбалансированный — идеальный вариант для торжества или уютного семейного ужина.

Ингредиенты: слабосолёная сёмга или форель — 150 г, картофель — 2 шт., яйца — 2 шт., морковь — 1 шт., свежий огурец — 1 шт., майонез — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Картофель, морковь и яйца отварите до готовности, полностью остудите и натрите на крупной тёрке. Огурец нарежьте мелкими кубиками, чтобы он дал свежесть, но не выделял лишний сок. Рыбу также нарежьте аккуратным кубиком. Салат собирайте слоями. На дно выложите картофель, слегка посолите и смажьте тонким слоем майонеза. Далее распределите половину рыбы и снова немного майонеза. Следующий слой — морковь: разровняйте, по желанию сбрызните несколькими каплями лимонного сока и смажьте майонезом. Затем выложите огурцы и снова лёгкий слой соуса. Далее идёт слой яиц — их можно покрыть майонезной сеточкой. Сверху украсьте салат оставшейся рыбой и свежей зеленью.

Ранее мы делились простым рецептом салата. Чудо с ветчиной за 5 минут — вкуснейшее и без варки.

