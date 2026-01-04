Все устали от сложных салатов на Новый год: чудо с ветчиной за 5 минут — вкуснейшее и без варки

Вкуснейший салат с ветчиной за 5 минут. В праздничной суете совсем не хочется часами стоять у плиты и варить ингредиенты для очередного сложного салата. Именно в такие моменты выручает этот простой, но очень удачный вариант с ветчиной. Он собирается за 10 минут, получается сытным, нежным и нравится даже тем, кто обычно к «быстрым» салатам относится скептически.

Ингредиенты: ветчина — 200 г, твердый сыр — 150 г, консервированная кукуруза — 340 г, маринованные шампиньоны — 300 г, майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Ветчину нарежьте тонкой соломкой, чтобы салат получился аккуратным и легко перемешивался. Маринованные шампиньоны нарежьте пластинками или небольшими кусочками, при необходимости слегка отожмите лишний маринад. Твердый сыр натрите на средней или крупной терке. В глубокой миске соедините ветчину, грибы, сыр и кукурузу. Слегка посолите, учитывая, что ветчина и грибы уже достаточно соленые. Заправьте майонезом и аккуратно перемешайте до однородности. Салат можно подавать сразу, но если дать ему постоять в холодильнике 20–30 минут, вкус станет еще более насыщенным.

