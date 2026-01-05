Атака США на Венесуэлу
Хит-салат на Рождество «Дрова»: невероятная вкуснота из копеечных продуктов — производит эффект «вау»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат «Дрова» каждый раз производит эффект «вау», хотя готовится из самых простых ингредиентов. Он сытный, сочный и при этом легкий благодаря омлету и свежим овощам. А прямоугольные сухарики добавляют тот самый хруст, из-за которого к блюду постоянно тянется рука. Отличный вариант для рождественского стола, когда хочется и вкусно, и без лишней возни.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., соль — щепотка, колбаса — 200 г, твердый сыр — 100 г, огурец — 1 шт., помидор — 1 шт., майонез — 3 ст. л., сухарики прямоугольной формы — 60–80 г (ржаной хлеб, чеснок и специи подпечь на сковороде).

Яйца взбейте с щепоткой соли и обжарьте на сковороде тонкий омлет с двух сторон. Полностью остудите и нарежьте полосками или аккуратными квадратиками. Колбасу нарежьте кубиками или треугольниками, сыр — тонкой соломкой или натрите на крупной терке. Огурец и помидор нарежьте крупными кусочками, чтобы они дали сочность, но не «потекли». В глубокой миске соедините омлет, колбасу, сыр, огурец и помидор. Добавьте майонез и аккуратно перемешайте. В самом конце наверх выложите прямоугольные сухарики — так они сохранят хруст.

Салат получается ярким, хрустящим и очень праздничным — неудивительно, что его разбирают первым.

Ранее мы делились рецептом хрустяшек, которые можно готовить тазиками. Крылья и пачка хлопьев — вкуснее любого фастфуда.

Проверено редакцией
