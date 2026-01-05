Эти хрустяшки можно готовить тазиками: крылья и пачка хлопьев — вкуснее любого фастфуда

Домашние куриные крылышки по этому рецепту получаются с хрустящей корочкой и сочным мясом внутри. Никаких непонятных техник — все просто и из доступных продуктов. Отличная альтернатива фастфуду, которую легко повторить дома.

Ингредиенты: куриные крылышки — 10–12 шт., растительное масло — для жарки, кукурузные хлопья без сахара — 150–200 г, мука — 3–4 ст. л., яйца — 2 шт., соль — по вкусу, паприка сладкая — 1 ч. л., паприка копченая — 0,5 ч. л., черный молотый перец — 0,5 ч. л., острый перец — по желанию, чеснок сушеный или свежий — 1 ч. л.

Крылышки промойте и очистите от перышек. Выложите в кастрюлю, залейте водой, слегка посолите и доведите до кипения. Сразу снимите пену и уберите с огня, оставив крылья остывать в бульоне — так они будут особенно сочными. При желании можно проварить 3–5 минут. Кукурузные хлопья раскрошите руками в крупную крошку. Яйца взбейте с солью и специями до однородности. Остывшие крылышки обсушите, обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь и запанируйте в хлопьях.

Разогрейте масло до 170–180 °C и обжаривайте крылья небольшими порциями по 30–60 секунд до золотистой корочки. Выложите на бумажные полотенца и подавайте горячими.

