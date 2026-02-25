Мой секрет идеального завтрака: готовлю фруктовый крамбл с вечера, утром просто разогреваю

Утром нет времени на готовку? Этот крамбл собирается за 5 минут. Весь секрет в том, чтобы не перемешивать ингредиенты слишком тщательно после запекания. Тогда овсяные хлопья сверху образуют ту самую вожделенную хрустящую корочку.

Одно яблоко и одну грушу очищаю от кожуры и нарезаю небольшими кубиками. Выкладываю фрукты в жаропрочную форму, добавляю 40-60 г овсяных хлопьев, мед и корицу по вкусу, затем тщательно все перемешиваю. Отправляю форму в разогретую до 180°C духовку на 15-20 минут, пока фрукты не станут мягкими, а овсянка сверху не подрумянится. Готовый крамбл подаю сразу, добавив сверху столовую ложку греческого йогурта и посыпав измельченными грецкими орехами (3-4 шт).

