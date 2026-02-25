Зимняя Олимпиада — 2026
Житель Приангарья задержан по делу о гибели туристов из КНР на Байкале

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Правоохранители задержали жителя Иркутской области по подозрению в причастности к гибели туристов из КНР на Байкале, сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, задержанному уже предъявлены соответствующие обвинения.

В Иркутской области задержан мужчина, причастный к экскурсионной поездке на Байкале, в ходе которой погибла группа туристов, — говорится в сообщении.

Ранее на Байкале в результате провала автомобиля УАЗ под лед погибли семь граждан Китая и водитель. Трагедия произошла на пути к мысу Три Брата, когда водитель не заметил трещину и машина ушла под воду. Выжить удалось только одному туристу.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил, что четверо погибших на Байкале граждан Китая были поставлены на миграционный учет. По словам собеседника, данное обстоятельство способно облегчить процедуру опознания тел.

Также в пресс-службе Ассоциации туроператоров сообщили, что китайские путешественники договорились о поездке на Байкал напрямую с местным жителем, не прибегая к услугам официальных компаний. Маршрут экскурсии не был согласован со спасателями, а толщина льда в том районе, куда направились туристы, не отвечала требованиям безопасности.

