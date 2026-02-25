Зимняя Олимпиада — 2026
Актер из фильма «А зори здесь тихие» трогательно высказался о Шевчук

Актер Мартынов назвал Шевчук замечательным человеком и прекрасной актрисой

Ирина Шевчук Ирина Шевчук Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Звезда фильма «А зори здесь тихие» Андрей Мартынов, сыгравший в картине роль старшины Васкова, назвал заслуженную артистку России Ирину Шевчук замечательным человеком и прекрасной актрисой. В беседе с NEWS.ru он отметил, что известие о кончине коллеги стало для него печальным событием.

Ирина Шевчук — замечательный человек, прекрасная актриса. Это, конечно, печальное известие, [что она скончалась]. Так бывает в жизни, она страдала, болела. У нее были громадные организаторские качества — Шевчук же возглавляла фестиваль в Анапе, куда приезжали все [актеры] из бывших республик Советского Союза. Шевчук объездила половину мира в творческих командировках, она была прекрасным человеком и прекрасной актрисой, — высказался Мартынов.

Ранее депутат Госдумы, советская и российская актриса Елена Драпеко назвала создание и руководство фестивалем «Киношок» главным делом жизни Шевчук. Парламентарий отметила, что с киноактрисой ее связывали тесные отношения еще со времен совместных съемок в фильме «А зори здесь тихие».

