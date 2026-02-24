Звезда фильма «А зори здесь тихие» эмоционально высказалась о смерти Шевчук

Депутат Госдумы, советская и российская актриса Елена Драпеко назвала создание и руководство фестивалем «Киношок» главным делом жизни заслуженной артистки России Ирины Шевчук. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметила, что с киноактрисой ее связывали тесные отношения еще со времен совместных съемок в фильме «А зори здесь тихие».

Ирина Борисовна [Шевчук] была замечательным человеком, очень яркой. Мы с ней знакомы с юности, когда снимались в фильме «А зори здесь тихие». С тех пор поддерживали тесные отношения. С 1992 года она была руководителем, идеологом и главной движущей силой фестиваля «Киношок». Считаю, что это ее главное достижение. Шевчук собирала кинематографистов из бывших стран СССР. Фестиваль был небогатый, но очень честный, поэтому туда с удовольствием все приезжали. Шевчук смогла сохранить пространство советского кинематографа. Она была правильная, грамотная и энергичная женщина. Ее смерть — большая потеря для кинематографии и для общественной жизни России, — высказалась Драпеко.

Ранее актриса Александра Афанасьева-Шевчук заявила, что ее мать Ирина умерла из-за лимфомы головного мозга. Звезда фильма «А зори здесь тихие» скончалась на 75-м году жизни после трех лет борьбы с болезнью.

До этого выпускники Ярославского театрального училища сообщили о том, что актриса театра и кино Надежда Ермакова скончалась на 70-м году жизни. Артистка, служившая в театрах Пензы, Брянска, а с 2008 года — в Новомосковском драматическом театре, работала с известными режиссерами и входила в состав жюри профессиональных конкурсов.