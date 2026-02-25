Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:29

Центр выставочных и музейных проектов инициировал процедуру банкротства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Городской «Центр выставочных и музейных проектов» подал заявление о признании себя банкротом в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, следует из картотеки арбитражных дел. Соответствующий документ поступил 20 февраля. Суд еще не принял его к рассмотрению.

Учредителем АО выступает Комитет имущественных отношений Санкт–Петербурга. Компания была зарегистрирована в 2004 году и занималась созданием музейных проектов. Самый крупный из них — мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» на Бассейной улице, работающий с 2017 года. Позднее центр участвовал в разработке проекта музея блокады на Смольной набережной, который не был реализован, а в марте 2024 года за 3,9 млн рублей провел закупку на разработку концепции музея архитектуры на Тучковом буяне с возможным сроком реализации в 2027 году.

Генеральный директор Сергей Важенин заявил, что не располагает информацией о причинах подачи заявления, и перенаправил запрос в КИО. На конец 2024 года баланс предприятия составлял 348,4 млн рублей, что заметно меньше показателя 2021 года — 770,5 млн. Год компания завершила с нулевой выручкой, но чистой прибылью 6,5 млн рублей. Данные за 2025 год пока отсутствуют.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении срока оспаривания сделок при банкротстве граждан. Депутат Михаил Делягин предложил уменьшить его с трех лет до одного года, чтобы стабилизировать рынок недвижимости и снизить опасения граждан при продаже имущества.

банкротство
Санкт-Петербург
музеи
компании
