25 февраля 2026 в 12:37

Мишустин заявил о развитии России вопреки санкциям и тарифным войнам

Мишустин: Россия развивается вопреки попыткам извне помешать этому процессу

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия продолжает развиваться вопреки попыткам извне помешать этому, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках отчета правительства за 2025 год в Госдуме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, речь идет в том числе о нарастающем санкционном давлении и тарифных войнах.

Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать — в том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, — подчеркнул глава Кабмина.

Ранее Мишустин со ссылкой на Всемирный банк сообщил, что РФ вошла в число мировых лидеров по уровню цифровизации государственных технологий. Одним из ключевых показателей эффективности он назвал Единый план, в котором собраны все меры по реализации задач, установленных указом президента.

До этого стало известно, что Госдума начала работать по-новому, чтобы вместе с профильными министерствами выйти на конкретные решения в пользу россиян на фоне западных санкций. Как уточнила депутат Ирина Яровая, та агрессия, которая ведется против страны, предполагает консолидацию всего общества.

Михаил Мишустин
Россия
Госдума
санкции
