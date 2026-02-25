Дочь погибшего при теракте с дронами водителя согласилась со следствием

Следователи прекратили уголовное преследование Василия Пытикова — водителя, погибшего при взрыве грузовика с дронами в Амурской области летом 2025 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на дочь погибшего Светлану. Она рассказала, что была вынуждена согласиться с прекращением дела, однако не верит в виновность отца. Дело закрыли по нереабилитирующему основанию — в связи со смертью фигуранта.

Происшествие случилось летом 2025 года: на трассе в Амурской области взорвался автомобиль, перевозивший модульный дом, в крыше которого, по версии следствия, были спрятаны беспилотники. Как отмечает дочь погибшего, в качестве косвенного доказательства вины следствие использовало фотографии и видео, которые Пытиков отправлял родным во время рейса, включая снимок на фоне грузовика с модульным домом. Женщина подчеркивает, что отец всегда делал подобные снимки в поездках. Сейчас она ожидает завершения расследования, чтобы выяснить, какой статус будет значиться за отцом в материалах дела.

Родственники других водителей, проходящих обвиняемыми по делу о теракте, настаивают на их невиновности. Брат одного из обвиняемых, Михаила Рюмина, Андрей рассказал, что разговаривал с ним 1 июня 2025 года, когда тот прибыл на площадку в Ивановской области, указанную как место разгрузки. В ходе разговора он заметил, что у одного из домиков на платформе отлетела крыша, после чего оттуда вылетел дрон — та же ситуация повторилась со вторым модулем. Супруга арестованного Галина утверждает, что муж сразу же вызвал полицию и попросил коллегу из Челябинска сообщить силовикам адрес погрузки, что, по ее мнению, доказывает его непричастность. Родственники считают, что водителей использовали вслепую, а управление дронами осуществляли украинские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что следователи допросили водителей фур, из которых были запущены украинские БПЛА во время массовой атаки по военным объектам. По их словам, владельцем транспортных средств является 37-летний Артем.