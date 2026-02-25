Таранда рассказал о сюрпризах на гастролях по малым городам России Артист балета Таранда: в малых городах зрители приносят артистам ведра с урожаем

Артист балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда рассказал NEWS.ru, что в малых городах зрители дарят его танцорам не только цветы, но и излишки со своих дач и огородов. По его словам, такого благодарного отношения к артистам нет ни в одной стране мира.

Мы, как балетный спецназ: садимся в автобус, приезжаем и танцуем. После спектаклей местные жители нам приносят банки с вареньем, ведра со сливами и яблоками. В какой Германии или Испании артистам принесут колбасу, сыр после спектакля?!? Это же потрясающе! — сказал Таранда.

Создатель частной труппы «Имперский русский балет» добавил, что не устает напоминать своим артистам, что у них очень важная миссия, они делают благородное дело: ни один государственный театр не поедет на гастроли в глубинку с балетом.

26 февраля Гедиминас Таранда празднует 65-летний юбилей. После ухода из Большого театра в 1993 году он создал собственный «Имперский русский балет», почетным президентом которого была Майя Плисецкая, а также балетную школу.

Ранее Таранда признался, что его «корежит» от цен на билеты в Большой театр. По его словам, сегодня это культурное учреждение могут посещать только богатые люди, многим культпоход в него недоступен.