28 января 2026 в 15:17

Самый простой рецепт крылышек как в KFC: нужен кефир, мука и специи

Фото: D-NEWS.ru
Эти куриные крылышки получаются с той самой хрустящей корочкой и сочной серединкой — почти как в KFC, только домашние. Никаких сложных ингредиентов и секретных техник: всё решают правильный маринад, удачная панировка и горячее масло. Рецепт отлично подходит, когда хочется вкусного фастфуда без доставки.

Ингредиенты: куриные крылышки — 1 кг, кефир — 200 мл, паприка — 1 ч. л., сушёный чеснок — 1 ч. л., кайенский перец — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., растительное масло — для жарки. Для хрустящей панировки: мука — 200 г, кукурузный крахмал — 60 г, разрыхлитель — 1 ч. л., паприка — 2 ч. л., кайенский перец — 2 ч. л., сушёный чеснок — 1 ч. л., молотый имбирь — 1 ч. л., горчичный порошок — 1 ч. л., орегано — 1 ч. л., сушёный базилик — 1 ч. л., чёрный перец — 1 ч. л., соль — 1 ч. л.

Приготовление: крылышки промойте, обсушите и замаринуйте в кефире со специями минимум на 2 часа. В отдельной миске смешайте все сухие ингредиенты для панировки. Замаринованные крылышки обваляйте в кляре, слегка прижимая смесь к мясу. Обжаривайте во фритюре при 180 °C до золотистой и хрустящей корочки. Крылышки получаются ароматными, с насыщенным вкусом и тем самым «фастфудным» хрустом — идеально к соусу и компании.

Ранее мы делились рецептом салата «Терияки». Он победил «Цезарь» из-за этой курицы — вкуснее в 1000 раз получается.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
