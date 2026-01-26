Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:05

Сыплю к печени 1 ингредиент — и получается хрустящая феерия: рецепт точно приживется на вашей кухне. Тут еще обалденный маринад

Фото: D-NEWS.ru
Этот способ приготовления печени стал для меня настоящим открытием. Всего один простой ингредиент — кукурузная мука — и привычная говяжья печень превращается в блюдо с румяной хрустящей корочкой и удивительно нежной серединой. Даже те, кто обычно обходит субпродукты стороной, с удовольствием берут добавку. Секрет вкуса не только в панировке, но и в маринаде.

Для приготовления понадобится: говяжья печень — 600 г, яйцо — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. без горки, сода — ½ ч. л., лук — 1 шт., кукурузная мука — для панировки, растительное масло — для жарки.

Печень очищают от плёнки, нарезают крупными кусочками и заливают маринадом из яйца, соли, сахара, соды и чеснока. После двух часов в холодильнике каждый кусочек обваливают в кукурузной муке и быстро обжаривают до румяной корочки. В конце добавляют золотистый лук и дают блюду немного «дойти» под крышкой. В итоге получается хрустящая, сочная и очень ароматная печень, которая легко меняет отношение к этому продукту.

Ранее мы делились рецептом для тех, кто любит селедку, но лень делать под шубой. Классный салат исчез со стола первым — без майонеза, не тяжелый.

Проверено редакцией
