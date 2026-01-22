Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Если нужен быстрый ужин — глазированные крылышки, которые сметают со стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот рецепт я держу «на дежурстве»: минимум возни, всё смешал — и духовка делает своё дело. Крылышки получаются румяные, липкие от глазури, с аппетитной корочкой и сочным мясом внутри. Сладость мёда, солёность соевого соуса и аромат чеснока — сочетание беспроигрышное, нравится всем без исключения.

Ингредиенты: куриные крылышки — 900 г, паприка — 1 ст. л., мёд — 1 ст. л., чеснок — 1 головка, соевый соус — 150–200 мл

Приготовление: у крылышек отрежьте самый тонкий кончик, промойте их и хорошо обсушите бумажным полотенцем. В большой миске соедините паприку, мёд, мелко измельчённый чеснок и соевый соус. Добавьте крылышки и тщательно перемешайте, чтобы маринад покрыл их со всех сторон. Если есть время — оставьте мариноваться на 30–60 минут, но и без этого они отлично получаются. Разогрейте духовку до 160 °C. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом, и запекайте около 20 минут. Затем переверните их, увеличьте температуру до 180 °C и готовьте ещё 20–30 минут до румяной, глянцевой корочки.

